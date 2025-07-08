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08 июля, 07:15

Наука

Мощная магнитная буря накроет Землю на этой неделе

Мощная магнитная буря накроет Землю на этой неделе

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Кроме аномальной жары в Москве, на этой неделе ожидается и сильная магнитная буря на Земле. Уровень геомагнитного шторма 10 и 11 июля достигнет 6–7 баллов по 9-балльной шкале. Такая активность может значительно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

К выходным интенсивность бури немного снизится, однако полностью она не прекратится. Специалисты также не исключают вероятность появления полярных сияний. В ближайшие дни рекомендуется не перегружать организм и уделять больше времени отдыху.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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