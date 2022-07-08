Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-К" стартовала с космодрома Плесецк

Ракета Союз-2.1б стартовала с космодрома Плесецк. На борту ракеты – российский навигационный спутник "ГЛОНАСС-К". Об этом сообщает Минобороны России.

Все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.