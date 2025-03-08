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08 марта, 16:30

Наука

Новости мира: американский аппарат "Афина" потерпел неудачу при посадке на Луну

Новости мира: американский аппарат "Афина" потерпел неудачу при посадке на Луну

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Американский космический аппарат "Афина", отправленный на Луну для проведения научных исследований и тестирования технологий, перевернулся при посадке. Из-за низкой температуры батареи модуля разрядились, что сделало невозможным продолжение миссии.

Это уже вторая неудача NASA за последний год: ранее аналогичная участь постигла аппарат "Одиссей". Потери оборудования оцениваются в сотни миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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