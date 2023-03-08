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08 марта, 21:15

Наука

Экипаж миссии Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной готовится к возвращению на Землю

Экипаж миссии Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной готовится к возвращению на Землю

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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на МКС

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Экипаж миссии Crew-5 с россиянкой Анной Кикиной готовится к возвращению на Землю. На МКС она находится с октября 2022 года.

Отстыковка от станции запланирована на 9 марта. В эти минуты космонавты и астронавты отвечают на вопросы в прямом эфире.

Кикина – первая россиянка, полетевшая на корабле Crew Dragon. Это стало возможно после соглашения о перекрестных полетах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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наукавидеоРоман Карлов
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