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08 февраля, 12:19

M24.RU

Российские ученые рассказали о передовых исследованиях в разных областях науки

Российские ученые рассказали о передовых исследованиях в разных областях науки

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8 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция ведущих российских ученых, посвященная отечественным исследованиям в области нейротехнологий, каталитической химии, искусственного интеллекта, генетического редактирования и квантовых технологий.

Перед журналистами выступили:

  • академик РАН, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии имени Зелинского РАН, председатель экспертного совета РНФ по президентской программе Валентин Анаников;
  • доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Каплан;
  • профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораторией искусственных квантовых систем Московского физико-технического института Олег Астафьев;
  • доктор технических наук, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО Александр Бухановский;
  • заведующая группой генной иммуноонкотерапии Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова, заведующая сектором генной онкотерапии в Институте молекулярной генетики НИЦ "Курчатовский институт" Ирина Алексеенко;
  • кандидат физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ "МИСИС" Федор Сенатов.
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