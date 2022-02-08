Молодые ученые Москвы получили премии по 2 млн рублей за исследования и разработки

Ко Дню науки молодые ученые Москвы получили премии в размере 2 миллиона рублей за исследования и разработки. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего наградили 82 человек. В числе лауреатов, например, коллектив Сколковского института, который разработал новые методы анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта.

На конкурс подали более тысячи заявок. Это на 45% больше, чем было три года. Премия правительства Москвы существует уже девять лет. За это время наградили более 500 исследователей. А всего о своих разработках заявили свыше 5,5 тысячи молодых ученых столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.