Над Москвой взошла одна из самых больших и ярких Лун

Минувшей ночью жители столицы могли наблюдать одно из самых ярких небесных событий – суперлуние. Спутник Земли приблизился на минимальное расстояние, что сделало его визуально крупнее, а свет почти на четверть интенсивнее обычного.

Для тех, кто пропустил это зрелище, есть возможность увидеть яркую Луну и в предстоящую ночь. По прогнозам экспертов, она сохранит свою повышенную яркость. Самые впечатляющие суперлуния ожидаются в ноябре и декабре этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.