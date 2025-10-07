Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:15

Наука

Над Москвой взошла одна из самых больших и ярких Лун

Над Москвой взошла одна из самых больших и ярких Лун

Суперлуние наступит в ночь на 7 октября

Организаторы рассказали о программе юбилейного фестиваля "НАУКА 0+"

Мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце

Ученые обнаружили серьезную угрозу микропластика для костей человека

Северное сияние ожидается в Подмосковье в ночь на 3 октября

Полярное сияние наблюдали в Центральной России вторую ночь подряд

Шесть звездопадов смогут увидеть москвичи в октябре

"Мослекторий": Григорий Тимофеев – о Новороссии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Минувшей ночью жители столицы могли наблюдать одно из самых ярких небесных событий – суперлуние. Спутник Земли приблизился на минимальное расстояние, что сделало его визуально крупнее, а свет почти на четверть интенсивнее обычного.

Для тех, кто пропустил это зрелище, есть возможность увидеть яркую Луну и в предстоящую ночь. По прогнозам экспертов, она сохранит свою повышенную яркость. Самые впечатляющие суперлуния ожидаются в ноябре и декабре этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика