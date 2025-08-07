Форма поиска по сайту

Пляжи по всему миру могут исчезнуть из-за вымывания песка

Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения. Как сообщает Financial Times, от вымывания песка страдают курорты от Майами до Барселоны и побережья Австралии. В ближайшие годы часть пляжных зон может полностью исчезнуть.

Местные власти пытаются замедлить процесс с помощью завоза песка, однако это дорого, так как его активно используют в строительстве и других отраслях. По словам экспертов, разрушение пляжей происходит как по естественным причинам, так и из-за деятельности человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

