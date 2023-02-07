Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС. В течение нескольких часов он сойдет с орбит, потом его затопят в Тихом океане. "Роскосмос" ведет прямую трансляцию.

"Прогресс МС-20" пристыковался к Международной космической станции 3 июня 2022 года. Данный грузовой корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.