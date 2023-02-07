Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Наука

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-20" с отработавшим оборудованием отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-20" с мусором и отработавшим оборудованием отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Эксплуатацию российского сегмента МКС продлят до 2028 года

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года – "Роскосмос"

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Спутник "Электро-Л" вышел на орбиту

Ракета "Протон-М" со спутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

На ракету "Союз 2.1 а" нанесли изображение памятника "Родина-мать"

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС. В течение нескольких часов он сойдет с орбит, потом его затопят в Тихом океане. "Роскосмос" ведет прямую трансляцию.

"Прогресс МС-20" пристыковался к Международной космической станции 3 июня 2022 года. Данный грузовой корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика