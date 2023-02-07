Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Наука

Корабль "Прогресс МС-20" с мусором и отработавшим оборудованием отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-20" с мусором и отработавшим оборудованием отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20" отстыковался от МКС

Эксплуатацию российского сегмента МКС продлят до 2028 года

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года – "Роскосмос"

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Спутник "Электро-Л" вышел на орбиту

Ракета "Протон-М" со спутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

На ракету "Союз 2.1 а" нанесли изображение памятника "Родина-мать"

Корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в марте

Комета C/2022 E3 пролетела рядом с Землей 1 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-20" с мусором и отработавшим оборудованием отстыковался от МКС. Все это показал "Роскосмос" в прямой трансляции.

Ближе к 12:00 по московскому времени корабль должен войти в плотные слои атмосферы. Все что не сгорит, упадет и затонет в Тихом океане в несудоходном районе.

Этот космический корабль прилетел к станции 3 июня 2022 года. Корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика