Грузовой корабль "Прогресс МС-20" с мусором и отработавшим оборудованием отстыковался от МКС. Все это показал "Роскосмос" в прямой трансляции.

Ближе к 12:00 по московскому времени корабль должен войти в плотные слои атмосферы. Все что не сгорит, упадет и затонет в Тихом океане в несудоходном районе.

Этот космический корабль прилетел к станции 3 июня 2022 года. Корабль четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором и пять раз корректировал орбиту в плановом режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.