Эксплуатацию российского сегмента МКС продлят до 2028 года

Работу российского сегмента МКС продлят до 2028 года. Для этого специалисты за два года провели достаточно работ по ремонту и дооснащению орбитальной станции.

Как рассказали в "Роскосмосе", совет главных конструкторов предложил большую программу. Она включает множество выходов в открытый космос и эксперименты с робототехникой на МКС. Параллельно идет работа над созданием собственной орбитальной станции. Уже подготовлен ее эскизный проект.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.