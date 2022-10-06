"Роскосмос" приступил к проектированию собственной космической станции

В России уже приступили к проектированию собственной космической станции. При этом до введения в эксплуатацию нового орбитального комплекса страна продолжит использовать Международную космическую станцию. Об этом накануне заявили в "Роскосмосе".

В ведомстве подчеркнули, что Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.