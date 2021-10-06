В Стокгольме объявили нобелевских лауреатов по физике

В Стокгольме объявили, кто получит Нобелевскую премию по физике. Лауреатами премии стали сразу три человека.

Немецкий ученый Клаус Хассельманн и американец Сюкуро Манабэ оценили влияние человека на глобальное потепление. Они получили премию за физическое моделирование климата Земли.

Вторую половину награды присудили итальянцу Джорджо Паризи, который открыл скрытые закономерности в сложных системах с неупорядоченной структурой. Это позволяет понять и описать множество совершено случайных явлений не только в физике, но и других областях, таких, как математика и биология. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.