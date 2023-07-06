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Наука

Последняя европейская ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Последняя европейская ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

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С космодрома Куру во французской Гвиане запустили последнюю европейскую ракету-носитель Ariane-5. Она должна доставить на орбиту один военный и один экспериментальный спутники.

Теперь на смену устаревшей ракете-носителю должна прийти Ariane-6. Однако ее ввод в эксплуатацию уже неоднократно переносился. Как сообщали в Европейском космическом агентстве, в лучшем случае первый пуск может состояться в конце 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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