NASA планирует высадить на спутник земли астронавтов к 2026 году.

Активным изучением Луны планирует заняться и Россия: в августе 2022 года ожидается запуск межпланетной станции "Луна-25".

Другие страны тоже строят лунные планы. Недавно Германия объявила об успешном тестировании луноходов. Испытания прошли на склоне итальянского стратовулкана Этна.

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