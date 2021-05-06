Миллиардер Джефф Безос продаст на аукционе билет в космос

Миллиардер Джефф Безос намерен продать на аукционе билет в космос. Победитель, предложивший самую высокую цену за полет, отправится на суборбитальную экскурсию на корабле New Shepard.

Полет намечен на 20 июля. Заявки уже принимают на сайте компании Blue Origin. Ставки рассекретят 19 мая, когда пройдут предварительные онлайн-торги.

Заключительный этап планируют провести 12 июня. Blue Origin проведет живой онлайн-аукцион, где и определится единственный победитель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.