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На МКС завершилась перестыковка корабля "Союз МС-23"

На МКС завершилась перестыковка корабля "Союз МС-23"

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Корабль "Союз МС-23" переместился к другому модулю Международной космической станции "Причал". Стыковка уже произошла, сообщили в "Роскосмосе".

Операцию в ручном режиме выполнял космонавт корпорации Сергей Прокопьев, а вместе с ним в корабле находятся космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Теперь экипажу предстоит открыть люк в бытовой отсек, снять скафандры, проверить герметичность переходных люков между "Союзом" и "Причалом" и открыть их.

Как пояснили ранее в "Роскосмосе", перемещение корабля необходимо, чтобы обеспечить безопасность выходов в открытый космос по российской программе из модуля "Поиск", откуда ранее отстыковался "Союз". Они запланированы на весну–лето этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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