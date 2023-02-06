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06 февраля, 21:45

Наука

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года – "Роскосмос"

Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года – "Роскосмос"

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В "Роскосмосе" объявили о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года. Для этого специалисты за два года провели достаточно работ по ремонту и дооснащению орбитальной станции.

Отмечается, что совет главных конструкторов предложил программу со множеством выходов в открытый космос и работ по робототехнике на МКС. Помимо этого сейчас Россия активно работает над созданием собственной орбитальной станции. Уже подготовлен ее эскизный проект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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