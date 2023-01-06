Москвичи стали свидетелями волчьего полнолуния. Так называют первое полнолуние в году. Спутник земли из-за безоблачной морозной погоды хорошо видно даже в центре, без специального оборудования. Москвичам, которые увлекаются астрономией, советуют брать бинокль: чтобы рядом с полной луной увидеть также Марс и ярчайшую звезду – Альдебаран, "глаз" Тельца. Они будут выглядеть красными точками. Следующее полнолуние произойдет 5 февраля. Оно будет называться Снежная Луна.

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