Новости регионов: ракета-носитель "Союз-2" успешно вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту военный спутник. Об этом сообщили в Минобороны. Сам старт с космодрома Плесецк прошел вечером 4 декабря. Сейчас аппарат принят на управление космическими войсками. Все его бортовые системы работают штатно. Со спутником поддерживается постоянная связь.

Пожарный из Ростовской области поделился кадрами мини-камеры, которую прикрепил на свой костюм во время тушения. Так можно увидеть от первого лица в каких тяжелых условиях работают в реальности спасатели и рискуют своими жизнями.

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