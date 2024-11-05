Российская ракета "Союз" успешно стартовала с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя спутниками "Ионосфера-М".

Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях.

Кроме прочего, носитель доставил на орбиту первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК". Также в космос вывели аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.