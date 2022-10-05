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Наука

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту стартовал к МКС

Экипаж Crew Dragon отправился на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал

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На мысе Канаверал к МКС стартовал экипаж Crew Dragon. Летят четверо. Кроме россиянки Анны Кикиной, там двое астронавтов NASA и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований. К стартовой площадке экипаж доставили на белых электромобилях компании Tesla.

Кикина первая из российских космонавтов полетит на новом частном американском корабле. Изначально запуск был намечен на 3 октября, но специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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