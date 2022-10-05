Экипаж Crew Dragon отправился на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал

Экипаж корабля Crew Dragon отправился на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал. Старт запланирован на 19:00 по московскому времени.

Летят четверо. Кроме Анны Кикиной, там двое астронавтов NASA и космонавт японского агентства аэрокосмических исследований. Их заранее одели в скафандры. Специалисты проверили их работу. К стартовой площадке экипаж доставили на электромобилях компании Tesla.

Кикина первая из российских космонавтов полетит на новом частном американском корабле. Изначально запуск был намечен на 3 октября, но специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.