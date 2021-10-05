Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту пристыковался к МКС. Осуществлять стыковку пришлось вручную, так как в автоматическом режиме это сделать не удалось.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.