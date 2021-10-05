"Союз МС-19" с киноэкипажем не смог состыковаться с МКС автоматически

Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем не сможет пристыковаться к Международной космической станцией (МКС) в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров перешел на ручное управление и выполняет стыковку.

Согласно трансляции на сайте Роскосмоса, при причаливании корабля с МКС поочередно произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения "Курс". В результате подмосковный Центр управления полетами велел Шкаплерову перейти на ручное управление.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.