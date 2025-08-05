Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 16:30

Наука

Новости регионов: южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после мощного землетрясения

Новости регионов: южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после мощного землетрясения

Новости регионов: в Старом Осколе ребенок за рулем сбил пешехода во дворе жилого дома

Новости регионов: автоцистерна въехала на территорию жилого дома в Абинске

"Мослекторий": Дмитрий Вибе – об астрохимии

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю

Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

Ученые обнаружили в дожде и снеге опасный "вечный химикат"

Новости регионов: новое землетрясение произошло на Камчатке

"Затмение века" произойдет 2 августа 2027 года

Южная часть полуострова Камчатка сместилась почти на два метра на юго-восток после землетрясения. Ученые сообщают о новой серии толчков магнитудой 6 баллов у побережья. На фоне подземной активности начали пробуждаться вулканы. В частности, вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 километров, а Ключевская сопка – на 7 километров.

В Тульской области на трассе М-4 автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, врезался в пункт взимания платы. В салоне находились 48 человек, в том числе четверо детей. По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем, а его напарник пытался остановить автобус, но машину занесло, и она перевернулась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукапроисшествиярегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика