Новости регионов: южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после мощного землетрясения

Южная часть полуострова Камчатка сместилась почти на два метра на юго-восток после землетрясения. Ученые сообщают о новой серии толчков магнитудой 6 баллов у побережья. На фоне подземной активности начали пробуждаться вулканы. В частности, вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 километров, а Ключевская сопка – на 7 километров.

В Тульской области на трассе М-4 автобус, следовавший по маршруту Луганск – Москва, врезался в пункт взимания платы. В салоне находились 48 человек, в том числе четверо детей. По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем, а его напарник пытался остановить автобус, но машину занесло, и она перевернулась.

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