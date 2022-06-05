В Японии научились добывать энергию с помощью глубоководных океанских течений

Японские изобретали научились добывать энергию с помощью глубоководных океанских течений. Они уже испытали специальные турбины.

Их размер сопоставим с самолетом, а вес составляет 330 тонн. С их помощью получилось сгенерировать примерно 100 киловатт постоянного электричества.

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