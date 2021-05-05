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05 мая 2021, 08:45

Технологии

Компания SpaceX выполнила очередной запуск ракеты Falcon 9 с микроспутниками

Компания SpaceX выполнила очередной запуск ракеты Falcon 9 с микроспутниками

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Американская компания SpaceX осуществила во вторник очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9. Она доставила на орбиту еще 60 микроспутников. Трансляцию старта и полета показывали на сайте компании.

Первая ступень Falcon ранее использовалась при восьми запусках. И в этот раз ее успешно вернули на землю. Ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании значительно удешевлять стоимость очередных запусков носителей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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