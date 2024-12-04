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04 декабря, 17:30

Наука

Новости регионов: падение астероида запечатлели в Якутии

Новости регионов: падение астероида запечатлели в Якутии

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Астероид, который упал в Якутии, взбудоражил не только зрителей, но и астрономов по всему миру. Некоторые хотели бы найти его обломки. Между тем ученые говорят, что небесное тело целиком сгорело в атмосфере. Огненный шар в небе видели жители сразу нескольких регионов.

На горнолыжный курорт в Губахе в Пермском крае запустят экспрессы. Первый в этом сезоне экспресс отправится из Перми 7 декабря. До курорта он доедет за 2 часа 38 минут. Со станции до горы Крестовой отдыхающих довезет специальный автобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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