Полное затмение Солнца показывают в прямом эфире

Прямо сейчас происходит полное затмение Солнца. Его показывают в прямом эфире.

Полная фаза начнется в 10:34. Солнечный диск будет закрыт 1 минуту 54 секунды. Увидеть его лично можно лишь на Антарктиде.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

