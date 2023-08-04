Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" доставила на орбиту метеорологический спутник

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" доставила на орбиту новый метеорологический спутник. Полет прошел без происшествий.

Выведенный аппарат планируется использовать для наблюдения за движением атмосферных частиц и изменениями климата, а также измерения атмосферных осадков. Кроме того, данные, полученные спутником, будут передаваться специалистам для исследования химии атмосферы и предупреждения стихийных бедствий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.