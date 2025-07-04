Российский "Прогресс" доставит на МКС топливо, воду и оборудование

Российский космический корабль "Прогресс" успешно выведен на орбиту. Он доставит на МКС топливо для дозаправки, питьевую воду, продукты, одежду для экипажа, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

Общий вес груза превышает 2,5 тонны. Старт с Байконура состоялся вечером 3 июля. Полет займет около 50 часов, а стыковка с МКС запланирована после полуночи 6 июля. Миссия корабля рассчитана на 167 суток.

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