Грузовой корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к модулю "Звезда"

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-20" пристыковался к модулю "Звезда". Его запустили накануне с космодрома Байконур.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами. "Прогресс" доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Это топливо, оборудование, одежда и продукты для членов экипажа.

Также на "Звезду" попали миниатюрная электрогитара, струны для скрипки и 3D-принтер. С ними космонавты обещают провести несколько экспериментов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

