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04 февраля, 12:30

Политика

Историк расскажет о том, почему Крым выбрали местом проведения Ялтинской конференции

Историк расскажет о том, почему Крым выбрали местом проведения Ялтинской конференции

"Мослекторий": Владимир Большаков – о Хатшепсут

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80 лет назад началась Ялтинская конференция. Она стала второй встречей лидеров держав антигитлеровской коалиции. Ключевые решения по окончанию Второй мировой войны в Ливадийском дворце принимали на тот момент глава СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Почему именно Крым стал местом встречи? Какие главные вопросы стояли перед участниками конференции?

Новый выпуск программы "Мослекторий" выйдет в среду, 5 февраля, после полуночи в эфире телеканала Москва 24.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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