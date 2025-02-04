Историк расскажет о том, почему Крым выбрали местом проведения Ялтинской конференции

80 лет назад началась Ялтинская конференция. Она стала второй встречей лидеров держав антигитлеровской коалиции. Ключевые решения по окончанию Второй мировой войны в Ливадийском дворце принимали на тот момент глава СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Почему именно Крым стал местом встречи? Какие главные вопросы стояли перед участниками конференции?

Новый выпуск программы "Мослекторий" выйдет в среду, 5 февраля, после полуночи в эфире телеканала Москва 24.

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