Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Он провел на орбите больше 878 суток.

Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" в данный момент находится в годовой экспедиции на борту МКС. Это уже пятый полет в его карьере. Ожидается, что Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе к 5 июня 2024 года.

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