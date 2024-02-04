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04 февраля, 12:30

Наука

Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Он провел на орбите больше 878 суток.

Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" в данный момент находится в годовой экспедиции на борту МКС. Это уже пятый полет в его карьере. Ожидается, что Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе к 5 июня 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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