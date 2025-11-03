График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 15:15

Наука

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

На Солнце за час произошли две мощные вспышки класса М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Каждая из них длилась примерно по 60 минут.

Обычно подобные явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Пик влияния придется на период с 3 по 9 ноября. В это время метеозависимым людям нужно пристальнее следить за своим здоровьем. Специалисты рекомендуют пить больше жидкости и почаще бывать на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Тащина

