03 октября, 13:00M24.RU
Москвичам рассказали, каким будет фестиваль науки в этом году
3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Фестиваль науки в Москве".
О программе и участниках фестиваля рассказывали:
- научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, руководитель междисциплинарного инновационного центра "Популярная геология" геологического факультета МГУ Дмитрий Мамонтов;
- проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
- заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов;
- заведующий лабораторией гетерогенного синтеза тугоплавких соединений Института физической химии и электрохимии имени Фрункина РАН Владимир Душик.