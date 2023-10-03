Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 13:00

M24.RU

Москвичам рассказали, каким будет фестиваль науки в этом году

Москвичам рассказали, каким будет фестиваль науки в этом году

Российский космонавт Борисов показал, как наводят порядок на МКС

"Мослекторий": Владимир Петров – о запрещенной химии

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

В ночь на 30 сентября москвичи увидят суперлуние

Москвичи смогут увидеть два метеорных потока в октябре

Москвичам показали кадры суперлуния

"Мослекторий": Дмитрий Дагаев – о теории игр

Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

"Мослекторий": Михаил Лебедев – о нейротехнологиях и их влиянии на человека

3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Фестиваль науки в Москве".

О программе и участниках фестиваля рассказывали:

  • научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, руководитель междисциплинарного инновационного центра "Популярная геология" геологического факультета МГУ Дмитрий Мамонтов;
  • проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
  • заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов;
  • заведующий лабораторией гетерогенного синтеза тугоплавких соединений Института физической химии и электрохимии имени Фрункина РАН Владимир Душик.
наукафестивалигородпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика