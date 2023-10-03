Российский космонавт Борисов показал, как наводят порядок на МКС

Российский космонавт Константин Борисов показал, как наводят порядок на МКС. По его словам, основным инструментом становится пылесос. С его помощью убирают пыль, например, с решеток вентиляции, а потом влажными салфетками проходятся по всем панелям и поручням.

Все пищевые отходы надежно пакуют в специальные мешки и складывают в пристыкованном к МКС корабле "Прогресс". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.