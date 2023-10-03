Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 12:00

Наука

Российский космонавт Борисов показал, как наводят порядок на МКС

Российский космонавт Борисов показал, как наводят порядок на МКС

"Мослекторий": Владимир Петров – о запрещенной химии

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

В ночь на 30 сентября москвичи увидят суперлуние

Москвичи смогут увидеть два метеорных потока в октябре

Москвичам показали кадры суперлуния

"Мослекторий": Дмитрий Дагаев – о теории игр

Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

"Мослекторий": Михаил Лебедев – о нейротехнологиях и их влиянии на человека

Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

Российский космонавт Константин Борисов показал, как наводят порядок на МКС. По его словам, основным инструментом становится пылесос. С его помощью убирают пыль, например, с решеток вентиляции, а потом влажными салфетками проходятся по всем панелям и поручням.

Все пищевые отходы надежно пакуют в специальные мешки и складывают в пристыкованном к МКС корабле "Прогресс". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика