NASA второй раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне. Причиной стала утечка топлива при заправке. Инженеры трижды пытались загерметизировать трубу, но безуспешно. Как заявило руководство NASA, новая попытка запуска может состояться только в октябре.

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