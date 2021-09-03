Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с МКС. Их цель – подключить к электропитанию новый модуль "Наука".

По данным "Роскосмоса", они уже открыли выходной люк другого модуля – "Поиск". Это произошло в 17:41 по Москве.

Всего же, согласно расчетам, работы в открытом космосе займут около семи часов. В итоге космонавты должны завершить непростую и долгую миссию, которая началась в 2013 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.