Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали выход в открытый космос для проведения работ по интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" в состав Международной космической станции. Это следует из переговоров экипажа МКС и Центра управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте НАСА.

"Люк открыт, начинается время ВКД (внекорабельная деятельность. – Прим. ред.)", – сказал оператор ЦУП.