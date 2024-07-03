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03 июля, 09:45

Наука

Космонавты Овчинин и Вагнер готовятся к экспедиции на МКС

Космонавты Овчинин и Вагнер готовятся к экспедиции на МКС

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Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер приступили к тренировкам в гидролаборатории, расположенной в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Они уже отработали элементы внекорабельной деятельности.

Овчинин и Вагнер проходят подготовку в качестве основного экипажа 72-й длительной экспедиции на МКС, старт которой намечен на сентябрь 2024 года. Максимально приблизиться к условиям невесомости космонавтам помогает водная среда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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