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Первое в 2023 году суперлуние прошло 3 июля

Первое в 2023 году суперлуние прошло 3 июля

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В понедельник, 3 июля, прошло первое в 2023 году суперлуние. Огромную Луну можно будет увидеть и предстоящей ночью. Антициклон позволит разглядеть все в подробностях, начиная с 22:51.

Тем не менее сближение Луны с Землей провоцирует определенные процессы внутри планеты. Ученые говорят о повышенной вероятности природных катаклизмов. Астрологи отмечают, что у людей могут возникать неконтролируемые вспышки агрессии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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