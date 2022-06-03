Грузовой корабль "Прогресс МС-20" с 3D-принтером и наноспутниками стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20", который доставит на МКС 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур.

"Прогресс" доставит на МКС топливо, воду, сжатый азот, различную технику и укладки для проведения научных исследований. Также корабль везет несколько пар наноспутников и 3D-принтер разработки РКК "Энергия".

Отмечается, что пуск ракеты посвящен республикам Донбасса. На корпус летального аппарата нанесены флаги ДНР и ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.