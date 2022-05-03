Американская частная компания впервые поймала ступень ракеты Electron

Американская частная компания Rocket Lab впервые поймала ступень ракеты Electron. После орбитального запуска отделившуюся деталь подхватили с помощью вертолета. Если состояние позволит, первую ступень запустят повторно в какой-то из следующих миссий.

А в рамках этой миссии Rocket Lab вывела на орбиту Земли 34 мини-спутника. Запуск состоялся в Новой Зеландии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

