"Актуальный репортаж": сейсмолог назвал возможные даты возникновения новых землетрясений

На Земле растет сейсмоактивность, возможны новые землетрясения. Нидерландский ученый Фрэнк Хугербитс, который предсказал катастрофы в Турции и Сирии, назвал опасные даты – с 3 по 7 марта. Мощные толчки могут быть в 12 точках планеты: юг Японии, Индонезия, Португалия, Курильские острова.

Что думает по этому поводу остальной научный мир? Можно ли точно предсказать землетрясение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.