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Новости

03 марта, 15:00

Наука

"Актуальный репортаж": сейсмолог назвал возможные даты возникновения новых землетрясений

"Актуальный репортаж": сейсмолог назвал возможные даты возникновения новых землетрясений

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом из РФ состыкуется с МКС 3 марта

Небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге показал сближение Венеры и Юпитера

В Госдепе назвали неокончательной версию о лабораторной утечке COVID-19

Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Корабль Сrew Dragon доставит четырех космонавтов на МКС

Европейцы назвали метеокатастрофой северное сияние, возникшее в средней полосе России

Эксперт спрогнозировал масштабное землетрясение на Камчатке

Мощное землетрясение спрогнозировали на Камчатке в начале марта

На Земле растет сейсмоактивность, возможны новые землетрясения. Нидерландский ученый Фрэнк Хугербитс, который предсказал катастрофы в Турции и Сирии, назвал опасные даты – с 3 по 7 марта. Мощные толчки могут быть в 12 точках планеты: юг Японии, Индонезия, Португалия, Курильские острова.

Что думает по этому поводу остальной научный мир? Можно ли точно предсказать землетрясение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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