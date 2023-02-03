Комета C/2022 E3 пролетела рядом с Землей 1 февраля

Тысячи подробных снимков ярчайшей за последнюю четверть века кометы C/2022 E3 сделали профессионалы и любители-астрономы. В прошлый раз так близко она подлетала к Земле во времена неандертальцев.

Ей дали имя Зеленая из-за цвета хвостов. Наблюдать ее на небе можно было невооруженным взглядом в виде точки над созвездием Большая медведица. Ученые тщательно фиксируют ее прохождение, потому что это небесное тело из-за особенностей орбиты может уже никогда так близко не приблизиться к Земле.

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