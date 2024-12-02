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02 декабря, 07:30

Наука

Москвичи увидят три звездопада до конца 2024 года

Москвичи увидят три звездопада до конца 2024 года

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Жители Москвы смогут увидеть три звездопада до конца 2024 года. Среди них метеорные потоки Северные Тауриды, Геминиды и Урсиды. Первый закончится 10 декабря, пик второго произойдет в ночь на 14-е число, а последнего – в ночь на 22 декабря.

В течение года Землю обычно пересекает около 200 метеорных потоков, рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, о большинстве знают только специалисты, так как они очень маломощные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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