Две российские обсерватории обнаружили новый астероид, сближающийся с землей. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша. Диаметр объекта составляет около 500 метров.

Учение поспешили успокоить, в обозримом будущем опасности для нашей планеты он не представляет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.