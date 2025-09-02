Интенсивные полярные сияния начинаются над Россией. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля.

В сочетании с высокой скоростью солнечного ветра это формирует благоприятные условия. Скорее всего лучше будет наблюдать полярное сияние в Подмосковье, где есть открытые пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

