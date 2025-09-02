Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 21:15

Наука

Интенсивные полярные сияния начинаются над Россией

Интенсивные полярные сияния начинаются над Россией

"Мослекторий": Кирилл Базаров – о молекулах

Магнитная буря накрыла Землю

"Мослекторий": Дмитрий Вибе – о том, как изучают космос

Одно из самых впечатляющих лунных затмений ожидается 7 сентября

Ученые зафиксировали два десятка вспышек на Солнце

Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

"Мослекторий": Федор Дерябин – о том, каким был эллинизм

Около ста новых пятен появилось на Солнце за сутки

Британские ученые заявили, что раскрыли тайну Бермудского треугольника

Интенсивные полярные сияния начинаются над Россией. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля.

В сочетании с высокой скоростью солнечного ветра это формирует благоприятные условия. Скорее всего лучше будет наблюдать полярное сияние в Подмосковье, где есть открытые пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика